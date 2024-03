Repas de la Saint-Patrick à la place de la mairie Bize, samedi 16 mars 2024.

Repas de la Saint-Patrick à la place de la mairie Bize Hautes-Pyrénées

Repas de la Saint-Patrick

Venez fêter la Saint-Patrick à Bize !!

Repas à la salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes de Bize.

Menu :

Salade composé, crevette et ananas

Joue de porc à la bière et pomme de terre vapeur

Pudding à la crème anglaise

Café et vin

20€/personne et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Inscription jusqu’au 11 mars.

06 18 80 09 32 ou 07 85 31 30 30

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

à la place de la mairie BIZE

Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie comitefetes.bize65@gmail.com

L’événement Repas de la Saint-Patrick Bize a été mis à jour le 2024-03-06 par OT de Neste-Barousse|CDT65