2022-05-29 – 2022-05-29

Saint-Pastour Lot-et-Garonne Saint-Pastour A l’occasion de la fête des mères, le Relais des bastides de Saint Pastour vous propose son menu :

terrine de foie gras maison à l’Armagnac ou assiette de crevettes, pavé de saumon sauce à l’oseille ou faux-filet du Lot et Garonne grillé sauce aux cèpes, choux pâtissiers fraises-chantilly ou coupe vanille-caramel-noisette.

Réservation au 05 53 01 29 80 A l’occasion de la fête des mères, le Relais des bastides de Saint Pastour vous propose son menu.

