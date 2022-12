Repas de la Chorale et Karaoké Château-Garnier Château-Garnier Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Château-Garnier Catégories d’évènement: Château-Garnier

Vienne

Repas de la Chorale et Karaoké Château-Garnier, 11 février 2023, Château-Garnier Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Château-Garnier. Repas de la Chorale et Karaoké Salle des fêtes Château-Garnier Vienne

2023-02-11 – 2023-02-11 Château-Garnier

Vienne Château-Garnier Vienne Repas de la Chorale » le Routin d’ aiguail » suivi d’un Karaoké, salle des fêtes de Château Garnier. Repas de la Chorale » le Routin d’ aiguail » suivi d’un Karaoké, salle des fêtes de Château Garnier. +33 6 87 85 40 80 pixabay

Château-Garnier

dernière mise à jour : 2022-12-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Château-Garnier, Vienne Autres Lieu Château-Garnier Adresse Salle des fêtes Château-Garnier Vienne Office de Tourisme de Civraisien en Poitou SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine Ville Château-Garnier Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Château-Garnier lieuville Château-Garnier Departement Vienne

Château-Garnier Château-Garnier Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Château-Garnier Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-garnier-office-de-tourisme-de-civraisien-en-poitou-chateau-garnier/

Repas de la Chorale et Karaoké Château-Garnier 2023-02-11 was last modified: by Repas de la Chorale et Karaoké Château-Garnier Château-Garnier 11 février 2023 Château-Garnier Salle des fêtes Château-Garnier Vienne Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Château-Garnier Vienne vienne

Château-Garnier Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Château-Garnier Vienne