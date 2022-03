Repas de la chasse Taller Taller Catégories d’évènement: Landes

Taller

Repas de la chasse Taller, 23 avril 2022, Taller. Repas de la chasse Taller

2022-04-23 19:30:00 – 2022-04-23 00:00:00

Taller Landes Repas ouvert à tous avec du gibier au menu. Sur inscription avant le 18 avril au 07 82 40 94 01 ou au 06 38 25 68 47. Tarif 16 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Repas ouvert à tous avec du gibier au menu. Sur inscription avant le 18 avril au 07 82 40 94 01 ou au 06 38 25 68 47. Tarif 16 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Repas ouvert à tous avec du gibier au menu. Sur inscription avant le 18 avril au 07 82 40 94 01 ou au 06 38 25 68 47. Tarif 16 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Taller

dernière mise à jour : 2022-03-28 par CDT 40

Détails Catégories d’évènement: Landes, Taller Autres Lieu Taller Adresse Ville Taller lieuville Taller Departement Landes

Taller Taller Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/taller/

Repas de la chasse Taller 2022-04-23 was last modified: by Repas de la chasse Taller Taller 23 avril 2022 Landes Taller

Taller Landes