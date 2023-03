Repas de la chasse Duhort-Bachen Duhort-Bachen Catégories d’Évènement: Duhort-Bachen

Landes

Repas de la chasse, 4 mars 2023, Duhort-Bachen

2023-03-04 19:30:00 – 2023-03-04 23:30:00 Duhort-Bachen

Landes Duhort-Bachen EUR 7 15 Garbure à l’ancienne

Sauce de sanglier

Sanglier à la ficelle cuit au feu de bois

Flageolets

Salade

Dessert

Café – Digestif

Vin compris. Prix : Adultes – 15 €

Enfant – 7 € jusqu’à 12 ans

Gratuit jusqu’à 5 ans

Salle chauffée. Le service débutera à 20h30 précises Inscriptions jusqu’au Mardi 28 Février 2023 dernier délai auprès de :

DEGOS Anthony 06.87.20.53.83

Duhort-Bachen

