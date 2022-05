Repas de famille – Rencontres citoyennes

2022-06-11 – 2022-06-11 Par le CSC Châtillon-sur-Thouet et CLE

Animations ludiques proposées par Parthenay-Cité des jeux Ouvert à tous Point d’orgue des Rencontres citoyennes, « Repas de famille » est un mélange de rencontres et de plaisir gustatif. Venez faire découvrir votre plat ou recette de cuisine autour d’un goûter partagé. Transmises ou restées secrètes, ces recettes font partie de votre patrimoine familial. Une invitation à partager un bout de votre histoire… culinaire. Une ode aux souvenirs de famille, à la manière de la Madeleine de Proust. Par le CSC Châtillon-sur-Thouet et CLE

