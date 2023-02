Repas de chasse Salle des fêtes Peyrière Peyrière Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Peyrière

Repas de chasse Salle des fêtes, 11 mars 2023, Peyrière Peyrière. Repas de chasse Place Angéline BEAUSOLEIL Salle des fêtes Peyrière Lot-et-Garonne Salle des fêtes Place Angéline BEAUSOLEIL

2023-03-11 – 2023-03-11

Salle des fêtes Place Angéline BEAUSOLEIL

Peyrière

Lot-et-Garonne Peyrière EUR Venez nombreux au repas organisé par la Société de Chasse !! Pensez à apporter vos couverts, réservation jusqu’au 5 mars. Venez nombreux au repas organisé par la Société de Chasse !! Pensez à apporter vos couverts, réservation jusqu’au 5 mars. Société de chasse ©société de chasse

Salle des fêtes Place Angéline BEAUSOLEIL Peyrière

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Peyrière Autres Lieu Peyrière Adresse Peyrière Lot-et-Garonne Salle des fêtes Place Angéline BEAUSOLEIL Ville Peyrière Peyrière lieuville Salle des fêtes Place Angéline BEAUSOLEIL Peyrière Departement Lot-et-Garonne

Peyrière Peyrière Peyrière Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyriere peyriere/

Repas de chasse Salle des fêtes 2023-03-11 was last modified: by Repas de chasse Salle des fêtes Peyrière 11 mars 2023 Lot-et-Garonne Peyrière, Lot-et-Garonne Place Angéline BEAUSOLEIL Salle des fêtes Peyrière Lot-et-Garonne Salle des fêtes Peyrière

Peyrière Peyrière Lot-et-Garonne