Repas de chasse Montignac-Toupinerie, 17 avril 2022, Montignac-Toupinerie.

Repas de chasse Montignac-Toupinerie

2022-04-17 – 2022-04-17

Montignac-Toupinerie Lot-et-Garonne Montignac-Toupinerie

10 10 EUR Venez nombreux au repas organisé par la société de chasse !

Au menu : apéritif, potage, saumon et sa sauce, civet de chevreuil, trou gascon, saucisses de chevreuil, grillades de sanglier et ses légumes, salade et fromage, dessert, café et digestif.

Une super bourriche vous sera aussi proposé.

Pensez à réserver, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 avril. Amenez vos couverts complets.

©societe-chasse-montignac-toupinerie

dernière mise à jour : 2022-03-14 par