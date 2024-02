Repas de Carnaval Léguillac-de-l’Auche, samedi 16 mars 2024.

Repas de Carnaval Léguillac-de-l’Auche Dordogne

Menu Rosé Pamplemousse et ses mises en bouche, salade exotique, rougail-saucisses, fromages, farandole de desserts, café et vin compris. Animation musicale, tombola. Récompenses des meilleurs costumes.

RDV 19h30. Tarifs 20 € (adulte) 10 € (enf. 6 -12 ans) Gratuit jusqu’à 5 ans. Sur résa

Menu Rosé Pamplemousse et ses mises en bouche, salade exotique, rougail-saucisses, fromages, farandole de desserts, café et vin compris.

Animation musicale, tombola. Récompenses des meilleurs costumes.

RDV 19h30. Tarifs 20 € (adulte) 10 € (enfant 6 à 12 ans) Gratuit jusqu’à 5 ans.

Sur réservation

Clau chez de l’Auche 06 17 89 37 84 / 06 99 69 54 54 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16

Le Bourg

Léguillac-de-l’Auche 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Repas de Carnaval Léguillac-de-l’Auche a été mis à jour le 2024-02-13 par Vallée de l’Isle en Périgord