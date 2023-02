Repas de carnaval, 11 mars 2023, Firbeix Firbeix.

Repas de carnaval

salle des fêtes Firbeix Dordogne

2023-03-11 – 2023-03-11

Firbeix

Dordogne

Firbeix

Un repas traditionnel de la région est proposé :

Kir, soupe de pot au feu, pot au feu et ses légumes, salade et fromage, tarte

aux pruneaux, café (vin non compris)

Viure Dins La Nauta Drona

Firbeix

