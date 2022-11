Repas d’avant-match de l’AS Castelmoron XV Castelmoron-sur-Lot Castelmoron-sur-Lot Catégories d’évènement: Castelmoron-sur-Lot

Lot-et-Garonne Castelmoron-sur-Lot EUR 10 10 Le rugby club de Castelmoron vous propose une journée conviviale :

12h : repas d’avant-match (apéro, pizza, tartiflette, dessert)

13h45 et 15h30 : matchs Castelmoron-Miramont

Repas sur réservation +33 6 38 39 90 15

