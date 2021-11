Murvaux Murvaux Meuse, Murvaux REPAS D’AUTOMNE Murvaux Murvaux Catégories d’évènement: Meuse

2021-11-27 19:30:00

Murvaux Meuse Murvaux 18 EUR L’association “Les 3 coteaux de Murvaux en Val Dunois” vous invite à son repas d’automne : Au menu : Apéritif/ Potée Lorraine/ Fromages/ Ile Flottante/ Café Prix par personne : 18 € – boissons non comprises Renseignements et inscriptions auprès de Francis RATAJCZAK – 23, rue du château – 55110 Murvaux +33 6 81 93 16 15 association les trois coteaux en Val Dunois

