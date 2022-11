Repas d’automne Beauziac Beauziac Catégories d’évènement: Beauziac

Menu : sangria avec amuse-bouche, pâté des chasseurs, daube de boeuf et pommes de terre vapeur, salade, fromage, tarte aux fruits, vin, café

18€ adultes – 9€ enfant – gratuit pour les moins de 3 ans

Apportez vos couverts

Réservation : 07 64 45 76 43 Repas d’automne

