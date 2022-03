Repas dansant Trosly-Breuil Trosly-Breuil Catégories d’évènement: Oise

Trosly-Breuil

Repas dansant Trosly-Breuil, 26 mars 2022, Trosly-Breuil. Repas dansant Trosly-Breuil

2022-03-26 – 2022-03-26

Trosly-Breuil Oise Trosly-Breuil 20 20 L’association “Artsenfolie” organise un repas dansant

le samedi 26 mars 2022 à la salle communale de Trosly-Breuil

à 19h00 Au menu :

kir

crudités

poulet basquaise

salade fromage

tarte aux pommes

un verre de vin ou un soft

café Réservation obligatoire. L’association “Artsenfolie” organise un repas dansant

le samedi 26 mars 2022 à la salle communale de Trosly-Breuil

à 19h00 Au menu :

kir

crudités

poulet basquaise

salade fromage

tarte aux pommes

un verre de vin ou un soft

café Réservation obligatoire. assoartsenfolie@gmail.com +33 6 67 42 85 33 L’association “Artsenfolie” organise un repas dansant

le samedi 26 mars 2022 à la salle communale de Trosly-Breuil

à 19h00 Au menu :

kir

crudités

poulet basquaise

salade fromage

tarte aux pommes

un verre de vin ou un soft

café Réservation obligatoire. artsenfolie

Trosly-Breuil

dernière mise à jour : 2022-03-18 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise

Détails Catégories d’évènement: Oise, Trosly-Breuil Autres Lieu Trosly-Breuil Adresse Ville Trosly-Breuil lieuville Trosly-Breuil Departement Oise

Trosly-Breuil Trosly-Breuil Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trosly-breuil/

Repas dansant Trosly-Breuil 2022-03-26 was last modified: by Repas dansant Trosly-Breuil Trosly-Breuil 26 mars 2022 Oise Trosly-Breuil

Trosly-Breuil Oise