Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer 76450, Veulettes-sur-Mer Repas dansant / Soirée harengs Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer Catégories d’évènement: 76450

Veulettes-sur-Mer

Repas dansant / Soirée harengs Veulettes-sur-Mer, 27 novembre 2021, Veulettes-sur-Mer. Repas dansant / Soirée harengs Veulettes-sur-Mer

2021-11-27 – 2021-11-27

Veulettes-sur-Mer 76450 Venez passer un moment festif à Veulettes-sur-Mer. Au programme : – Buffet de crudités

– Harengs marinés / grillés

– Fromages

– Desserts

Sans oublier, de la danse et des festivités ! Inscription jusqu’au Mercredi 24 novembre . Venez passer un moment festif à Veulettes-sur-Mer. Au programme : – Buffet de crudités

– Harengs marinés / grillés

– Fromages

– Desserts

Sans oublier, de la danse et des festivités ! Inscription jusqu’au Mercredi 24 novembre . +33 2 35 97 58 49 Venez passer un moment festif à Veulettes-sur-Mer. Au programme : – Buffet de crudités

– Harengs marinés / grillés

– Fromages

– Desserts

Sans oublier, de la danse et des festivités ! Inscription jusqu’au Mercredi 24 novembre . Veulettes-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 76450, Veulettes-sur-Mer Autres Lieu Veulettes-sur-Mer Adresse Ville Veulettes-sur-Mer lieuville Veulettes-sur-Mer