REPAS DANSANT salle des fêtes 31 rue de Moulins sur Allier Saulcy-sur-Meurthe

2022-03-05 20:00:00

Saulcy-sur-Meurthe Vosges Saulcy-sur-Meurthe 24 EUR Animé par Nostalgia : Sébastien Pierrat et Jean Farine.

Menu : apéritif, bouchée à la reine, canard aux cèpes, duo de légumes, salade, fromage, assiette gourmande, café.

Réservations au 06 86 68 29 83 ou 06 70 84 82 41. +33 6 86 68 29 83 Web

