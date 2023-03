Repas dansant salle des fêtes Saint-Chamassy Saint-Chamassy Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Saint-Chamassy Repas dansant organisé par le comité des fêtes et animé par Rodrigues Philippe. Au menu :

kir

Tourin à l’ail et son chabrol

Couscous (poulet, merguez, boeuf)

Salade, fromage

tarte aux pommes

Repas dansant organisé par le comité des fêtes et animé par Rodrigues Philippe. Réservation obligatoire.

salle des fêtes le bourg Saint-Chamassy

