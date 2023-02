Repas dansant Salle culturelle et événementielle Le Renouard Catégories d’Évènement: Le Renouard

Orne

Repas dansant Salle culturelle et événementielle, 13 juillet 2023, Le Renouard . Repas dansant Place de la Mairie Salle culturelle et événementielle Le Renouard Orne Salle culturelle et événementielle Place de la Mairie

2023-07-13 19:00:00 19:00:00 – 2023-07-13

Salle culturelle et événementielle Place de la Mairie

Le Renouard

Orne Apéritif, cassoulet de canard ou magret frites, dessert.

Boisson en plus.

Sur réservation uniquement. Tout public.

Accessible aux fauteuils roulants. Apéritif, cassoulet de canard ou magret frites, dessert.

Boisson en plus.

Sur réservation uniquement. Tout public.

Accessible aux fauteuils roulants. Pikisuperstar_Freepik

Salle culturelle et événementielle Place de la Mairie Le Renouard

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Renouard, Orne Autres Lieu Le Renouard Adresse Le Renouard Orne Salle culturelle et événementielle Place de la Mairie Ville Le Renouard lieuville Salle culturelle et événementielle Place de la Mairie Le Renouard Departement Orne

Le Renouard Le Renouard Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le renouard /

Repas dansant Salle culturelle et événementielle 2023-07-13 was last modified: by Repas dansant Salle culturelle et événementielle Le Renouard 13 juillet 2023 Orne Place de la Mairie Salle culturelle et événementielle Le Renouard Orne Salle culturelle et événementielle Le Renouard

Le Renouard Orne