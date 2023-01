Repas dansant Saint Patrick Rioz Rioz Rioz Catégories d’Évènement: 70190

Repas dansant Saint Patrick, 18 mars 2023, Rioz

70190 Rioz Haute-Saône EUR 27 Repas dansant Saint Patrick, samedi 18 mars à 19h30 au CCSL de Rioz. Sur réservation : secretariat@foyer-rural-rioz.fr ou 03 84 91 83 11 avant le 13 mars, 27€/personne (hors boissons). Menu : salade irlandaise, joue de boeuf à la bière Guiness et sa purée Colcannon, tutti frutti et café offert. Repas dansant et animations. Dress code : tenue verte, écossaise ou un accessoire vert. Co-organisé par le Foyer Rural et Temps Danses. +33 3 84 91 83 11 Rioz

