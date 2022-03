Repas dansant Saint-Estèphe Saint-Estèphe Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Estèphe

Repas dansant Saint-Estèphe, 24 avril 2022, Saint-Estèphe.

2022-04-24 – 2022-04-24

Saint-Estèphe Gironde Saint-Estèphe EUR 30 L’association des donneurs de sang du canton de Pauillac vous propose de participer à son repas dansant.

Au menu :

Oeuf cocotte au chorizo

Pavé de merlu, sauce Marinara

Magret de canard au miel poivré et sa garniture

Plateau de fromages

Omelette norvégienne

Café

Grands vins du canton de Pauillac

Ce repas dansant est animé par l’orchestre Coups de Coeur. Un tirage de bourriche dotée de nombreux lots est prévu.

Sur inscription avec paiement avant le 8 avril.

Saint-Estèphe

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

