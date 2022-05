Repas dansant Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Repas dansant Sablons sur Huisne, 4 juin 2022, Sablons sur Huisne. Repas dansant Salle des fêtes Coulonges les Sablons Sablons sur Huisne

2022-06-04 12:00:00 – 2022-06-04 Salle des fêtes Coulonges les Sablons

Sablons sur Huisne Orne Sablons sur Huisne Repas dansant animé par l’orchestre Claude Papillon (accordéon musette).

Pratique : à partir de 12h. Pass sanitaire obligatoire. Organisé par le Club de la Bonne Ambiance. Sur réservation jusqu’au 26 mai. Organisé par le Club de la Bonne Ambiance. +33 2 37 52 26 04 Repas dansant animé par l’orchestre Claude Papillon (accordéon musette).

