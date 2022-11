Repas dansant Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Repas dansant Romans-sur-Isère, 27 novembre 2022, Romans-sur-Isère. Repas dansant

2, Quai Ulysse Chevalier Association ACC26 (Agir contre le cancer) Romans-sur-Isère Drôme Association ACC26 (Agir contre le cancer) 2, Quai Ulysse Chevalier

2022-11-27 12:30:00 12:30:00 – 2022-11-27

Association ACC26 (Agir contre le cancer) 2, Quai Ulysse Chevalier

Romans-sur-Isère

Drôme EUR 30 30 L’ACC26 organise son repas dansant le dimanche 27 novembre 2022 à 12h30.

Spectacle avec les » faux semblant ».



Nous vous attendons nombreux ! acc26@orange.fr +33 9 53 01 37 35 https://www.acc26.fr/ Association ACC26 (Agir contre le cancer) 2, Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Association ACC26 (Agir contre le cancer) 2, Quai Ulysse Chevalier Ville Romans-sur-Isère lieuville Association ACC26 (Agir contre le cancer) 2, Quai Ulysse Chevalier Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Repas dansant Romans-sur-Isère 2022-11-27 was last modified: by Repas dansant Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 27 novembre 2022 2 Drôme Quai Ulysse Chevalier Association ACC26 (Agir contre le cancer) Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme