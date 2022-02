Repas dansant Rioz Rioz Catégories d’évènement: Haute-Saône

Rioz

Repas dansant Rioz, 12 mars 2022, Rioz. Repas dansant Rioz

2022-03-12 19:30:00 – 2022-03-13 01:00:00

Rioz Haute-Saône Rioz EUR 23 23 REPAS DANSANT AU CCSL A RIOZ, samedi 12 mars à 19h30.

Repas unique, toutes danses à 2 !

Inscription au Foyer Rural : secretariat@foyer-rural-rioz.fr, 23e/pers.

Paiement par chèque qui valide la réservation à l’ordre du Foyer rural à envoyer :

FOYER RURAL – 5 rue des loisirs – 70190 RIOZ secretariat@foyer-rural-rioz.fr REPAS DANSANT AU CCSL A RIOZ, samedi 12 mars à 19h30.

Repas unique, toutes danses à 2 !

Inscription au Foyer Rural : secretariat@foyer-rural-rioz.fr, 23e/pers.

Paiement par chèque qui valide la réservation à l’ordre du Foyer rural à envoyer :

FOYER RURAL – 5 rue des loisirs – 70190 RIOZ Rioz

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Rioz Autres Lieu Rioz Adresse Ville Rioz lieuville Rioz Departement Haute-Saône

Rioz Rioz Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rioz/

Repas dansant Rioz 2022-03-12 was last modified: by Repas dansant Rioz Rioz 12 mars 2022 Haute-Saône Rioz

Rioz Haute-Saône