Repas Dansant Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

Puy-l'Évêque

Repas Dansant Puy-l’Évêque, 13 mars 2022, Puy-l'Évêque. Repas Dansant Départementale 28 Camping l’Evasion Puy-l’Évêque

2022-03-13 12:30:00 12:30:00 – 2022-03-13 18:00:00 18:00:00 Départementale 28 Camping l’Evasion

Puy-l’Évêque Lot Puy-l’Évêque Menu :

– Carbonnade flamande – Frites

– Tarte aux pommes maison et sa boule de glace vanille Déjeuner festif autour d’un repas et d’une animation musicale animée par David Ménauge. Réservation avant le 5 mars 2022. Pass sanitaire complet obligatoire. info@lotevasion.com +33 5 65 30 80 09 Menu :

– Carbonnade flamande – Frites

– Tarte aux pommes maison et sa boule de glace vanille Pixabay

Départementale 28 Camping l’Evasion Puy-l’Évêque

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Puy-l'Évêque Autres Lieu Puy-l'Évêque Adresse Départementale 28 Camping l'Evasion Ville Puy-l'Évêque lieuville Départementale 28 Camping l'Evasion Puy-l'Évêque Departement Lot

Puy-l'Évêque Puy-l'Évêque Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puy-leveque/

Repas Dansant Puy-l’Évêque 2022-03-13 was last modified: by Repas Dansant Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque 13 mars 2022 Lot Puy-l'Évêque

Puy-l'Évêque Lot