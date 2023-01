Repas dansant Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Repas dansant 7 Rue du 08 mai 1945 Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence Drôme

2023-02-18 19:30:00

Drôme EUR Venez partager une belle soirée lors de ce repas dansant organisé par l’Association Flor’à Vie. floravie@orange.fr +33 6 26 99 08 89 Salle Georges Brassens 7 Rue du 08 mai 1945 Portes-lès-Valence

