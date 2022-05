Repas dansant Pernes Pernes Catégorie d’évènement: Pernes

Repas dansant Pernes, 28 mai 2022, Pernes. Repas dansant Grand Place Pernes

–

Grand Place Pernes 62550 Pernes 14ème Fête des associations. Repas dansant aminé par Jerzy Mak +33 3 21 41 71 08 14ème Fête des associations. Repas dansant aminé par Jerzy Mak Grand Place Pernes

dernière mise à jour : 2015-08-03 par

Détails Catégorie d’évènement: Pernes Autres Lieu Pernes Adresse Grand Place Ville Pernes lieuville Grand Place Pernes

Pernes Pernes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pernes/

Repas dansant Pernes 2022-05-28 was last modified: by Repas dansant Pernes Pernes 28 mai 2022

Pernes