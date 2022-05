REPAS DANSANT PAR VENT D’AFRIQUE

Les bénéfices seront reversés au profit des projets solidaires menés par l’association. ventdafrique@yahoo.fr +33 6 73 40 62 83 http://ventdafrique34.wordpress.com/ Organisé par l’association Vent d’Afrique. Repas exotique préparé par Chef YaKou (poulet Yassa, flan antillais coco, jus de bissap ou vin). Soirée dansante animée par Jazzy. Buvette sur place.

Les bénéfices seront reversés au profit des projets solidaires menés par l'association.

