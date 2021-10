Mondeville route de rouen Calvados, Mondeville repas dansant organisé par le comité des fetes de mondeville route de rouen Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

repas dansant organisé par le comité des fetes de mondeville route de rouen, 7 novembre 2021, Mondeville. repas dansant organisé par le comité des fetes de mondeville

route de rouen, le dimanche 7 novembre à 12:00

repas dansant (choucroute ou assiette anglaise) avec l’orchestre jean dauvin pass sanitaire obligatoire

23 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T12:00:00 2021-11-07T18:00:00

