Repas Dansant Neuillé-Pont-Pierre, samedi 17 février 2024.

Repas Dansant Neuillé-Pont-Pierre Indre-et-Loire

Repas dansant organisé par Arts Danse à la salle des fêtes de Neuillé-Pont-Pierre

Menu Enfant jusqu’à 12 ans Lasagne et mousse au chocolat 10€

Menu adulte Paëlla Fromage/salade et Profiterole au chocolat ou Madeleine gourmande aux fruits rouges

Repas dansant organisé par Arts Danse à la salle des fêtes de Neuillé-Pont-Pierre

Menu Enfant jusqu’à 12 ans Lasagne et mousse au chocolat 10€

Menu adulte Paëlla Fromage/salade et Profiterole au chocolat ou Madeleine gourmande aux fruits rouges24 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17

Neuillé-Pont-Pierre 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Repas Dansant Neuillé-Pont-Pierre a été mis à jour le 2024-02-01 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan