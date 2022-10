REPAS DANSANT MOULES FRITES Curgy Curgy Catégories d’évènement: Curgy

Sane-et-Loire

REPAS DANSANT MOULES FRITES Curgy, 20 novembre 2022, Curgy. REPAS DANSANT MOULES FRITES

SALLE DES FETES DE CURGY Curgy Sane-et-Loire

2022-11-20 12:00:00 – 2022-11-20 Curgy

Sane-et-Loire Curgy 25 25 EUR REPAS DANSANT – MOULES/FRITES

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 A PARTIR DE MIDI

ENTREE – MOULES/FRITES A VOLONTE – FROMAGE BLANC – DESSERT POUR 25 EUROS SUR PLACE

22 EUROS A EMPORTER

12 EUROS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS

POSSIBILITE CUISSES DE POULET A LA PLACE DES MOULES drine.bernard@wanadoo.fr Curgy

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

