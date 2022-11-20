REPAS DANSANT MOULES FRITES Curgy Curgy
REPAS DANSANT MOULES FRITES Curgy, 20 novembre 2022, Curgy.
REPAS DANSANT MOULES FRITES
SALLE DES FETES DE CURGY Curgy Sane-et-Loire
2022-11-20 12:00:00 – 2022-11-20
Curgy
Sane-et-Loire
Curgy
25 25 EUR REPAS DANSANT – MOULES/FRITES
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 A PARTIR DE MIDI
ENTREE – MOULES/FRITES A VOLONTE – FROMAGE BLANC – DESSERT POUR 25 EUROS SUR PLACE
22 EUROS A EMPORTER
12 EUROS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS
POSSIBILITE CUISSES DE POULET A LA PLACE DES MOULES
drine.bernard@wanadoo.fr
Curgy
dernière mise à jour : 2022-10-13 par