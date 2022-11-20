REPAS DANSANT MOULES FRITES Curgy, 20 novembre 2022, Curgy.

REPAS DANSANT MOULES FRITES
SALLE DES FETES DE CURGY Curgy Sane-et-Loire  
2022-11-20 12:00:00 – 2022-11-20

Curgy
Sane-et-Loire

Curgy

25 25 EUR   REPAS DANSANT – MOULES/FRITES
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022 A PARTIR DE MIDI
ENTREE – MOULES/FRITES A VOLONTE – FROMAGE BLANC – DESSERT POUR 25 EUROS SUR PLACE
22 EUROS A EMPORTER
12 EUROS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS
POSSIBILITE CUISSES DE POULET A LA PLACE DES MOULES

drine.bernard@wanadoo.fr

 

Curgy
dernière mise à jour : 2022-10-13 par