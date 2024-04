Repas dansant Salle des fêtes Montignac-Lascaux, dimanche 14 avril 2024.

Repas dansant Salle des fêtes Montignac-Lascaux Dordogne

Repas dansant organisé par l’association communale de chasse « La Brande Montignacoise » et animé par Thierry Combeau

Sur réservation avant le 11 avril

Au menu

Soupe de campagne haricots blancs

Pavé de saumon et sa fondue de poireaux

Civet de sanglier au vin blanc et ses croûtons

Pause du chasseur

Rôti de bicha sauce aux airelles

Pommes de terre persillées

Salade et son plateau de fromages

Nougat glacé et son coulis fruits rouges

Café

Sur réservation avant le 11 avril 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 12:00:00

fin : 2024-04-14

Salle des fêtes Place Élie Lacoste

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

