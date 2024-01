Repas dansant Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne, dimanche 4 février 2024.

Repas dansant Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 12:00:00

fin : 2024-02-04

Venez nombreux en famille et avec vos amis au repas dansant proposé par L’Amicale Laïque – section France-Italie. Il sera animé par l’accordéoniste Mickaël Vigneau. Inscription avec règlement jusqu’au 31 janvier.

Venez nombreux en famille et avec vos amis au repas dansant proposé par L’Amicale Laïque – section France-Italie. Il sera animé par Terry et Sussie. Inscription avec règlement jusqu’au 31 janvier, pour paiement en espèces voir avec Arlette ESPERT.

EUR.

Salle Gambetta Boulevard Gambetta

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par OT du Pays de Lauzun