Repas dansant Les USA des 60’s Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure, samedi 16 mars 2024.

Repas dansant Les USA des 60’s Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure Eure

Embarquez pour un voyage à travers la vallée de l’Eure à bord de notre Train Restaurant Dansant,

Plongez dans l’esprit authentique de la mythique « Route 66 » !

Enfilez vos santiags et votre plus belle tenue western pour une expérience rythmée par cette soirée country / Rock’n’Roll digne de la culture pop américaine.

Pas de danse enjoués, décoration rétro évoquant les mythiques diners et stations-service de la Route 66 et une soirée pleine de surprises vous attendent pour une immersion totale dans cet univers emblématique.

Démonstrations et initiations à la Country par la troupe Croth Country.

La soirée dansante s’effectue en roulant sur l’ensemble de notre ligne.

Au menu du Train Dansant « Road 66 » du 16 Mars 2024

Repas inclus Burger Maison + Frites maison Par notre Restaurateur local Boosh-B de Pacy sur Eure.

Et au bar toute la soirée Bières à la pression + Coca-Cola + autres softs (Paiement CB est Espèces uniquement)

Départ 19h30

Retour vers 23h en gare de Pacy sur Eure

La fête continue à bord avec danse et danseurs jusque 1h.

Rejoignez nous pour une soirée où la liberté et la convivialité règnent en maîtres, le long de cette route légendaire de l’Ouest américain.

Revivez l’âge d’or de ces soirées dansantes et de cet imaginaire liés à la Route 66

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16

Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Avenue des Poilus

Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie contact@cfve.org

L’événement Repas dansant Les USA des 60’s Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération