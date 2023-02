REPAS DANSANT JOHNNY HALLYDAY INTERPRÉTÉ PAR JEAN-LUC MARCHI rue de l’église Mazirot OT MIRECOURT Mazirot Catégories d’Évènement: Mazirot

Vosges Mazirot Repas Dansant Johnny Hallyday.

Interprété par Jean-Luc Marchi et sonorisé par Magic Christophe.

Animation par DJ Magic Christophe et pendant la soirée Jean-Luc Marchi fera 2 shows de 45 minutes.

Repas traiteur par l’Auberge du Parc.

Inscription avant le 15 mars auprès de Marinette Petitcolas.

Soirée proposée par l’association la Mazurienne +33 6 17 19 72 30 La Mazurienne

