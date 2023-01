Repas dansant Hangest-sur-Somme Hangest-sur-Somme SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Maison du Tourisme Nièvre & Somme Hangest-sur-Somme Catégories d’Évènement: Hangest-sur-Somme

Somme Hangest-sur-Somme 28 Rendez-vous le dimanche 29 janvier pour un repas dansant animé par Serge Carpentier et Magali à l’Hôtel/Restaurant du Canard à Hangest-sur-Somme. De 12h30 à 18h30

