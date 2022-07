Repas dansant Flamenco Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Repas dansant Flamenco

CAPVERN à la Siesta Capvern



2022-07-30 19:30:00





Hautes-Pyrénées Capvern Repas dansant Flamenco avec Los Baldes !

Au programme danse et show

Paella + sangria: 15 euros

Sangria: verre 5 euros, jarre 15 euros

Réservations conseillées au 06 95 96 53 45



