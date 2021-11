Fix-Saint-Geneys Fix-Saint-Geneys 43320, Fix-Saint-Geneys Repas dansant Fix-Saint-Geneys Fix-Saint-Geneys Catégories d’évènement: 43320

Fix-Saint-Geneys 43320 Fix-Saint-Geneys EUR Repas familial animé

Atelier créatif, jeux de société intergénération, quiz musical année 80 etc..

Réservation avant le 08/11 2021, à l’adresse suivante: Association “Nous pour Vous” veyrac 43320 Fix Saint Geneys , en mairie ou chez le primeur. +33 7 86 36 96 36 salle des fêtes le bourg Fix-Saint-Geneys

