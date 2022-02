Repas dansant du Printemps Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux

Repas dansant du Printemps Saint-Quay-Portrieux, 15 mars 2022, Saint-Quay-Portrieux. Repas dansant du Printemps Centre des Congrès Boulevard du général de gaulle Saint-Quay-Portrieux

2022-03-15 12:00:00 – 2022-03-15 Centre des Congrès Boulevard du général de gaulle

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Le club des Îles St-Ké organise un repas dansant au Centre de Congrès à partir de 12h.

