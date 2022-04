Repas dansant du comité de jumelage Schierling, 30 avril 2022, .

Repas dansant du comité de jumelage Schierling

2022-04-30 – 2022-04-30

2022 marque le 25ème anniversaire du jumelage entre Penmarc’h et la ville bavaroise de Schierling Eggmühl. Ce jumelage a été créé lors du centenaire du Phare d’Eckmühl en 1997, sous l’égide des deux maires de l’époque Corentin Cadiou et Otto Gascher.

Au menu : tajine de poulet citron confits abricots, fromage et pâtisserie.

La soirée sera animée par l’orchestre Live Fever. Réservation obligatoire.

jumelage.pesch@gmail.com +33 2 98 58 78 50

