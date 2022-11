Repas Dansant du Club Accueil et Amitié Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage Catégories d’évènement: Fort-Mahon-Plage

Somme Fort-Mahon-Plage 40 40 40 Le Club Accueil et Amitié de Fort Mahon Plage vous invite à un repas dansant au restaurant « La Terrasse » le vendredi 9 décembre 2022 à 12h30.

Réservation obligatoire avant le 2 décembre 2022 au 06 09 94 53 86 Tarif: 40€/personne

Ouvert à tous

Menu préparé par le chef Jackie Masse

Animation musicale : Christelle Godin +33 6 09 94 53 86 Fort-Mahon-Plage

dernière mise à jour : 2022-11-24

