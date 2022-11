Repas dansant – DJ Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Venez danser au son du DJ avec le club de la joie de vivre. Repas et plat principal « cassoulet » kir, trou normand, vin en bouteille, fromage + salade, nougat glacé et café. Sur réservation
+33 7 69 45 51 19

