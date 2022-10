repas dansant d’Halloween Saint-Castin Saint-Castin Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques

Saint-Castin

repas dansant d’Halloween Saint-Castin, 31 octobre 2022, Saint-Castin. repas dansant d’Halloween

salle des fêtes Saint-Castin Pyrnes-Atlantiques OT Nord Béarn

2022-10-31 – 2022-10-31 Saint-Castin

Pyrnes-Atlantiques Saint-Castin 12 EUR 18h : maquillage des enfants, confection de paniers

19h : chasse aux bonbons

20h : apéro et repas dansant sur réservation jusqu’au 21 octobre

21h30 : concours du costumes le plus effrayant 18h : maquillage des enfants, confection de paniers

19h : chasse aux bonbons

20h : apéro et repas dansant sur réservation jusqu’au 21 octobre

21h30 : concours du costumes le plus effrayant +33 6 45 48 50 34 APE

Saint-Castin

dernière mise à jour : 2022-10-11 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: Pyrnes-Atlantiques, Saint-Castin Autres Lieu Saint-Castin Adresse salle des fêtes Saint-Castin Pyrnes-Atlantiques OT Nord Béarn Ville Saint-Castin lieuville Saint-Castin Departement Pyrnes-Atlantiques

repas dansant d’Halloween Saint-Castin 2022-10-31 was last modified: by repas dansant d’Halloween Saint-Castin Saint-Castin 31 octobre 2022 Pyrnes-Atlantiques Saint-Castin salle des fêtes Saint-Castin Pyrnes-Atlantiques OT Nord Béarn

Saint-Castin Pyrnes-Atlantiques