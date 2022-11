REPAS DANSANT DE NOUVEL AN Deyvillers Deyvillers Catégories d’évènement: Deyvillers

Vosges

REPAS DANSANT DE NOUVEL AN

2 rue de Lorraine Salle d'Activités Deyvillers Vosges

2022-12-31 21:00:00 – 2023-01-01 04:00:00

Salle d’Activités 2 rue de Lorraine

Deyvillers

Vosges Deyvillers 75 EUR Repas dansant pour franchir le cap vers la Nouvelle Année

Organisé par la Société des Fêtes de Deyvillers.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire. +33 6 74 52 06 55 Salle d’Activités 2 rue de Lorraine Deyvillers

