REPAS DANSANT DE MARDI GRAS Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Sarrebourg

REPAS DANSANT DE MARDI GRAS Sarrebourg, 21 février 2023, Sarrebourg . REPAS DANSANT DE MARDI GRAS Salle des fêtes -Place du Marché Sarrebourg Moselle

2023-02-21 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-21 23:59:00 23:59:00 Sarrebourg

Moselle 27 EUR le Syndicat d’initiative de Sarrebourg vous entraîne dans la danse et vous propose son repas dansant à l’occasion de mardi gras ! La bonne humeur est de rigueur et les déguisements bienvenus. La soirée sera animée par l’orchestre Nuance. Evénement payant, sur réservation, par téléphone ou mail avant le 13/02 si.sarrebourg@gmail.com +33 6 19 56 11 02 Sarrebourg

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Salle des fêtes -Place du Marché Sarrebourg Moselle Ville Sarrebourg lieuville Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

REPAS DANSANT DE MARDI GRAS Sarrebourg 2023-02-21 was last modified: by REPAS DANSANT DE MARDI GRAS Sarrebourg Sarrebourg 21 février 2023 Moselle Salle des fêtes - place du Marché Sarrebourg Moselle Sarrebourg

Sarrebourg Moselle