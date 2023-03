Repas Dansant de l’association Soleil d’Automne Villebret-St-Genest Salle des Fêtes Saint-Genest Saint-Genest Catégories d’Évènement: Allier

Repas Dansant de l'association Soleil d'Automne Villebret-St-Genest Salle des Fêtes, 26 mars 2023, Saint-Genest

Allier Saint-Genest EUR 32 32 Repas dansant avec Jean-Michel Blanch et son orchestre. Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Genest

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

