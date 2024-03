REPAS DANSANT DE L’ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG Cattenom, dimanche 24 mars 2024.

Dimanche

L’association pour le don de sang bénévole de Cattenom et Environs organise un repas dansant pour clôturer son assemblée générale.

Au menu filet de sandre sur baeckeofe, filet de chapon aux cèpes et gaufrette de pdt-parmesan, assiette de deux fromages et sa salade, rocher nacré aux fruits roues et sorbet exotique, café.

Réservation et règlement à l’Espace Culturel Yves Duteil de Cattenom, le 16 mars de 10h à 12h ou par courrier à A.D.S.B Cattenom et Environs 36, rue Pasteur à Cattenom avant le 16 mars.

Animation par Baladin’s showTout public

40 EUR.

Début : 2024-03-24 12:30:00

fin : 2024-03-24

Avenue du Général De Gaulle

Cattenom 57570 Moselle Grand Est

