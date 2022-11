REPAS DANSANT DE LA SAINTE BARBE

2022-11-27 – 2022-11-27 Pour fêter la Sainte Barbe, sainte patronne des mineurs, la commune vous invite à un repas dansant avec au menu : marbré de mousse de canard, rôti de porc sauce forestière et sa garniture, fromage, salade et coupe glacée avec un café et un kir. Inscription en mairie ou par mail. La mairie propose un service de transport pour ceux qui le souhaitent. dernière mise à jour : 2022-11-17 par

