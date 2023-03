REPAS DANSANT Centre socioculturel Rupt-sur-Moselle Catégories d’Évènement: RUPT SUR MOSELLE

Vosges

REPAS DANSANT Centre socioculturel, 4 mars 2023, Rupt-sur-Moselle . REPAS DANSANT Allée Charles Bossi Centre socioculturel Rupt-sur-Moselle Vosges Centre socioculturel Allée Charles Bossi

2023-03-04 – 2023-03-04

Centre socioculturel Allée Charles Bossi

Rupt-sur-Moselle

Vosges Repas dansant animé par « Val’Events ». Réservations par téléphone. Centre socioculturel Allée Charles Bossi Rupt-sur-Moselle

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: RUPT SUR MOSELLE, Vosges Autres Lieu Rupt-sur-Moselle Adresse Rupt-sur-Moselle Vosges Centre socioculturel Allée Charles Bossi Ville Rupt-sur-Moselle Departement Vosges Lieu Ville Centre socioculturel Allée Charles Bossi Rupt-sur-Moselle

Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rupt-sur-moselle /

REPAS DANSANT Centre socioculturel 2023-03-04 was last modified: by REPAS DANSANT Centre socioculturel Rupt-sur-Moselle 4 mars 2023 Allée Charles Bossi Centre socioculturel Rupt-sur-Moselle Vosges Centre socioculturel Rupt-sur-Moselle Vosges

Rupt-sur-Moselle Vosges