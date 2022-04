Repas dansant avec Stefan Del Corso Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille Bouches-du-Rhône 25 25 Soirée dansante et repas avec le duo acoustique Stefan Del Corso & Dany Gray, ambiance assuré! Réservation obligatoire.



Menu à 25€:

Assiette du terroir

Suprême de volaille, sauce forestière, riz au légumes

Assiette de fromage

Dessert

Vin



Réservations: Danielle 06 81 83 23 86

