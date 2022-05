Repas dansant avec Patrice Murat Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Repas dansant avec Patrice Murat Gourdon, 16 juillet 2022, Gourdon. Repas dansant avec Patrice Murat Gourdon

2022-07-16 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-16

Gourdon Lot Gourdon EUR 18h30 : dépôt de Gerbe au monument aux morts n20h : Repas Repas dansant avec Patrice Murat, à l’accordéon. 18h30 : dépôt de Gerbe au monument aux morts n20h : Repas ©unsplash

Gourdon

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT Gourdon

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Ville Gourdon lieuville Gourdon Departement Lot

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Repas dansant avec Patrice Murat Gourdon 2022-07-16 was last modified: by Repas dansant avec Patrice Murat Gourdon Gourdon 16 juillet 2022 Gourdon Lot

Gourdon Lot